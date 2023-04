Commento di Pretelli sulle foto in bikini di Giulia | “Belle palme” ma neanche si vedono a cosa si riferiva?

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 27 aprile 2023)ironico e allusivo di Pierpaolosotto laindella fidanzataSalemi La bella influencer italo-persiana ha pubblicato degli scatti sul proprio profilo Instagram, che la ritraggono in. Il setè stato eseguito per un noto brand, noi di Gossip Italia News ne abbiamo parlato qui. Lache salta subito agli occhi oltre che allo spettacolo piacevole delleè ildi Pierpaolo, ovvero il fidanzato della ragazza. Lain questione, mostra una splendidaSalemi incon un cappello e alle spalle si notano in lontananza delle. Il ...