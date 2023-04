Comicon | arrivano i supereroi dei vfx | masterclass e panel su “Black Adam” e “Thor”

Dietro i superpoteri degli eroi Marvel e Dc Comics c'è un lavoro tutto italiano. Aldi Napoli arriva EDI Effetti Digitali Italiani, azienda leader in Italia dei vfx per cinema e serie tv, che racconterà al pubblico i segreti della post produzione dei blockbuster americani. ...giusto in tempo per l'imminente appuntamento delNapoli , che si terrà presso la Mostra d'Oltremare dal 28 aprile al 1 maggio. Zelda è stata scelta in quanto simbolo e ...L'Asian Village al Napoli2023 La cultura asiatica sta diventando sempre più influente in ... con partecipanti chedalla Sicilia al Piemonte, dal Veneto al Lazio, coordinati da ...

COMICON - Arrivano i supereroi dei vfx CinemaItaliano.Info

NAPOLI - Dietro i superpoteri degli eroi Marvel e Dc Comics c’è un lavoro tutto italiano. Al Comicon arriva EDI Effetti Digitali Italiani, azienda leader in ...Edizioni BD porta a Napoli Comicon due opere fuori dagli schemi. Nato come Original Tacotoon e candidato ai Premi Boscarato 2022 come miglior webcomic italiano, il dark fantasy La Palude scritto da Mi ...