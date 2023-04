(Di giovedì 27 aprile 2023) Mentre a 30c'è ancora spazio per la sperimentazione, a 40si tratta di affinare le scelte prese, risparmiare tempo e mantenere la semplicità, ma con la giusta dose di creatività per non dare l'impressione di avere rinunciato a divertirsi ed essersi arresi al tempo. Il segreto? Perfezionare lo stile elaborato nel decennio precedente. Diamo un’occhiata ad alcuni uomini che si sono vestitinel 2023. David Beckham sa cosa gli dona di più, completi di sartoria e maglieria aderente, e la stessa consapevolezza appartiene a Mark Ronson che ha sostituito i completi rosa acceso con abiti chic dai colori neutri.si comporta in merito l’attore Sterling K Brown? Toni smorzati e pattern senza tempo. La cosa fondamentale, a quarant’, è fare attenzione alle linee. Molta attenzione. A meno che ...

Come vestirsi bene a 40 anni GQ Italia

