“Come una bomba” Auto si schianta al casello | 19enne muore carbonizzato | una scena terribile

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tragedia sulla tangenziale Est Esterna di Milano, precisamente ald’ingresso a Pozzuolo Martesana, nella città metropolitana di Milano in Lombardia. Il bilancio dell’incidente stradale è pesante, perché il giovane che si trovava alla guida dell’mobile, una Fiat 500, è morto. Per lui non c’è stato niente da fare. L’mobile guidata da un ragazzo di 19 anni ha finito la sua corsa contro un divisorio ald’ingresso della Teem, a Pozzuolo Martesana.detto, per il ragazzo coinvolto nell’incidente stradale non c’è stato niente da fare, la vettura ha preso fuoco subito dopo lo schianto contro il divisorio dele per il conducente non c’è stato scampo. È mortoall’interno all’abitacolo. Leggi ...