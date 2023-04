Come i cosacchi sono diventati il simbolo dell’identità ucraina

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il cosaccato ucraino è ilcentralei polacchi si ritengono gli eredi della szlachta, così molti ucraini ritengono di essere gli eredi dei. In particolare, l’inno nazionale ucraino definisce gli ucraini appartenenti alla «progenie cosacca». Il pubblicista russo-ucraino contemporaneo Anatolij Stryljanyj ha descritto il ruolo del cosaccatonucleoin un altro modo. Il cosaccatofenomeno, ha sottolineato, esisteva sia nella storia russa che in quella. Ma la storia della Russia può essere scritta anche senza i; invece, senza il cosaccato non è possibile scrivere la storia. Inizialmente nel ...

La leggenda cosacca e la guerra in Ucraina Osservatorio Balcani e Caucaso

