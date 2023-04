Come funziona l’estradizione in Italia Il caso Uss e non solo

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le notizie disponibili circa la fuga dall’di Artem Uss, al di là di ogni considerazione geopolitica e d’intelligence, rinnovano il dibattito sulle particolari difficoltà che la magistratura e il governo devono affrontare nella gestione delle richieste di estradare cittadini di Stati terzi che abbiano scarsi legami con il territoriono, o non ne abbiano affatto. A livello generale, il lavoro della magistratura è reso arduo da alcuni tratti salienti dell’architettura normativa in materia estradizionale. In primis, lo scarso numero complessivo delle procedure di estradizione priva il singolo giudice di un ampio catalogo di precedenti giurisprudenziali cui attingere per dirimere la singola questione. Inoltre, la natura composita – processual-penalistica e internazionale – e interlacciata delle fonti normative complica l’interpretazione e ...