‘Come Bremer’ | tifosi del Torino terrorizzati | altra cessione alla Juve

Unchefunziona lo sa solo lui. Capace di prestazioni da fuoriclasse della difesa, di quelli che hanno la calamita, che tutte le palle in area sono sue, ma che è anche capace di deludere, ......colpe sono di Allegri che cambia disegno tattico ancora una volta (mettendo in difficoltà...per giocare di contropiede mossa questa che però avviene anche in presenza di una punta di peso......desciglioDanilo a.sandro rabiot paredes dimaria pogba chiesa milik. Centinaia di milioni in cartellini e ingaggi. 0 tiri in porta. Allegri è andato in TV ha parlato ed è stato trattato...