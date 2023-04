Com’è andato il war-game Usa sull’invasione cinese di Taiwan

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) La scorsa settimana il Center for a New American Security, uno dei centri studi più prestigiosi di Washington D.C., ha organizzato un war-riservato ai deputati della commissione Cina della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti simulando l’ipotesi di invasionedinel 2027. Gli esperti del Center for a New American Security hanno indossato i panni cinesi, mentre i rappresentanti hanno giocato come consiglieri per la sicurezza nazionale del presidente statunitense per valutare le conseguenze di risposte diplomatiche, economiche e militari. “Siamo ampiamente all’interno della finestra di massimo pericolo per l’invasione dida parte del Partito comunista” e il war-ha sottolineato “la necessità di agire per dissuaderlo” e “armare ...