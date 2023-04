Colosseo Nomitato il nuovo Cda del parco archeologico

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023) – Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto di nomina delConsiglio di amministrazione deldel. Il Cda è composto dal Direttore del, Alfonsina Russo, che lo presiede, e dai seguenti componenti: Clemente Mimun, direttore del Tg5; Alberto Samonà, giornalista, già assessore della Regione Siciliana; Fulvia Strano, archeologa; Claudio Togna, notaio. Il Consiglio resta in carica 5 anni a decorrere dalla nomina odierna. Il ministro ringrazia per il lavoro svolto i componenti uscenti dell’organismo. Così in un comunicato il MiC. (Com/Red/Dire)