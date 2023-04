... si è verificato un balzo delFree Day di ben 28 giorni dall'ultima data del 7 agosto relativa ... avverte la. Il rapporto sottolinea che in Italia non esiste un'unica pressione fiscale, ma ...... a cominciare dalla Giornata Industry organizzata per martedì 10 maggio in collaborazione conCinema e Audiovisivo Liguria , sempre al Duferco Lounge, con incontri dedicati alcredit e ......dall'Osservatorionel suo rapporto 2023 dal titolo ' Comune che vai fisco che trovi '. Bolzano registra la tassazione più bassa (46,7%), inferiore di 6 punti percentuali rispetto al Total...

Cna: il Tax Free Day 2022 delle Pmi è arrivato prima, è stato il 10 luglio TGCOM

L'anno scorso anticipata di un mese la data in calendario a partire dalla quale i profitti si possono ritenere idealmente prodotti per sé da una piccola impresa italiana. La Confederazione: "Tra il 20 ...Buone notizie dal tax free day. Nel 2022 la data in calendario a partire dalla quale i profitti si possono ritenere idealmente prodotti per sè da una piccola impresa italiana è arrivata prima. Il tax ...