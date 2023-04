CM scommesse | Fiorentina in finale di Coppa | Kane segna al suo futuro?

- Cremonese, le quote Secondo i principali siti, la squadra di Italiano è nettamente favorita: il segno 1 è quotato 1.40 su Planetwin , 1.37 per Sportbet, 1.35 secondo Novibet ...Chi passerà da qui almeno una cosa la sa perfettamente: sarà la favorita contro chi uscirà da- Cremonese di domani (la Viola al novantotto per cento). A marzo quella del Meazza in ...Wolverhampton - Crystal Palace X (quota 3,15)- Roma finale Coppa Italia Primavera X primo tempo (2,20) Ambo da 6,93 volte la posta

CM scommesse: Fiorentina in finale di Coppa, Kane segna al suo ... Calciomercato.com

FIRENZE. Domani sera allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina ospita la Cremonese per la Semifinale di ritorno della Coppa Italia.La compagine di Davide Ballardini nelle ultime 10 trasferte disputate ha fatto registrare l'Over 2,5 in 7 occasioni ...