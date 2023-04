Clippers e Bucks | i perché del fallimento | infortuni | capricci e coach non all' altezza

Un flop annunciato e un altro imprevedibile. Le cadute di Los Angelese Milwaukeeal primo turno dei playoff fanno rumore. I californiani, opposti ai Phoenix Suns, post arrivo di Durant forse i favoriti a Ovest, avevano comunque la strada in salita. Ma ...(via MILWAUKEE) 29SCELTA - INDIANA PACERS (via BOSTON CELTICS) 28SCELTA - UTAH JAZZ (via PHILADELPHIA 76ERS) Vai alla FotogalleryScopriamo chi sono MILWAUKEE- WASHINGTON WIZARDS: 55 PUNTI & 10 RIMBALZI (3 GENNAIO 2023) > VITTORIA MILWAUKEE- L. A.: 54 PUNTI & 19 RIMBALZI (2 FEBBRAIO 2023) > VITTORIA Vai ...

Clippers e Bucks, i perché del fallimento: infortuni, stelle capricciose e coach non all'altezza La Gazzetta dello Sport

L'eliminazione al primo turno di L.A. era annunciata, quella di Milwaukee è invece una clamorosa sorpresa. Cosa riserva il futuro alle due franchigieGuidati da un fenomenale Jimmy Butler gli Heat fanno fuori i campioni 2021, prima testa di serie del tabellone. Memphis accorcia le distanze con i Lakers, i Warriors di Curry arrivano al match point c ...