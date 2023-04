Climatizzatori | il Daikin Emura nominato “Prodotto dell' anno” 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) - Istanbul, 27 aprile. Dopo essere stato insignito del Reddot Award e'IF Design Award nel 2022, il climatizzatoreha ricevuto un altro prestigioso riconoscimento: un panel composto da circa 12mila consumatori ha valutato il mo'azienda giapponese come il “” per il. Il 93% degli interpellati ha testato il climatizzatore in prima persona e si è dichiarato molto soddisfatto, mentre il 76% ha sottolineato come si tratti di uninteressante e innovativo.raccoglie così l'eredità del moo “Stylish”, anch'esso insignito dei premi Reddot Award e IF Design Award nel 2018, ...