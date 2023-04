Cleopatra come era il suo aspetto? La risposta di Alberto Angela FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’fisico diviene descrittoquello di una donna che era affascinante, ma non bella, con uno sguardo intenso, un naso pronunciato, e un fisico minuto ma non particolarmente avvenente. “Secondo gli antichi, che la descrivono, aveva una voce dolcissima, ma le sue parole pungevanodardi. ha spiegato, che riguardo alla regina d’Egitto sottolineò: “la sua seduzione era tutta nel modo in cui metteva in moto il cervello.” “Abbiamo chiesto al Ris di ricostruire il volto diin base alle statue e alle monete che la rappresentavano, ed effettivamente aveva un naso pronunciato che le dava carattere. Io credo che fossero i suoi occhi la parte più potente del suo volto, lei colpiva per il suo sguardo. Un’attrice che secondo me ha ...