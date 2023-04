Clemente Mimun vende la villa a Sabaudia con accesso alla spiaggia dopo le cause con il Comune | «Non voglio problemi»

Dopo anni e anni di estati passate sulle dune di Sabaudia , nella sua splendida vista con accesso alla spiaggia,dice addio al suo buen retiro e vende la villa al mare. E dire che il giornalista ha vinto anche il ricorso al Tar, ottenendo l'annullamento dell'ordinanza che gli imponeva di tenere ...La moglie diproprietaria dell'immobile e altri dieci titolari di abitazioni avevano impugnato l'ordinanza ed avevano ottenuto la sospensiva. All'indomani dell'ordinanza il direttore del Tg5 si ..."Non voglio conflitti", ha dichiarato in recenti interviste il direttore del Tg5,. Il braccio di ferro con il Comune , che sta cercando una soluzione per garantire l'accessibilità e ...

Clemente Mimun vende la villa a Sabaudia (con accesso alla spiaggia) dopo le cause con il Comune: «Non voglio ilmessaggero.it

