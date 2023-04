City famelico | Haaland e Pep sgretolano i sogni dell' Arsenal 

Nove in più delextraterreste di Pep. Da Kakà a Rooney, già raggiunta una sequela di ...a marzo " è già diventato il calciatore ad aver segnato il maggior numero di gol per il Manchester...Anzi, potremmo dire che la soundtrack di New York- i clacson, il traffico, il vociare, la ... Sei milioni di abitanti e un killer mascherato, inarrestabile e. Ad ogni fermata la solita ...Nove in più delextraterreste di Pep. Da Kakà a Rooney, già raggiunta una sequela di ...a marzo " è già diventato il calciatore ad aver segnato il maggior numero di gol per il Manchester...

Troppo City per il Bayern: 3-0 Pep, semifinale a un passo ilGiornale.it