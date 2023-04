Cina | la ‘guerra al Covid’ finisce nei libri di scuola

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sul web esplode la polemica sulla "vittoria". E c'è chi non si trattiene: "Una beffa per i nostri tre dolorosi anni". La risposta dellaalla pandemia di Covid-19neidi. Compare per la prima volta in un testo di storia la “guerra” al coronavirus nel gigante asiatico che dal 2020 ha insistito sulla strategia “Zero-Covid” con lockdown tanto infiniti quanto estenuanti. E sul web esplode il dibattito sui contenuti di fronte alla gestione dell’emergenza da parte delle autorità cinesi, che nei mesi scorsi hanno dichiarato “vittoria” sul virus e che dal 2020 sono state da più parti accusate di poca trasparenza sulla condivisione dei dati sull’epidemia. Su Douyin, la versione cinese di TikTok, gira una breve clip che mostra un paragrafo di un libro di storia per gli studenti dell’ottavo anno (le ...