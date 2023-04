Ciclismo | la UAE Emirates non è preoccupata per Tadej Pogacar | “Se tutto va bene rientrerà già a metà maggio”

(Di giovedì 27 aprile 2023) C’è dell’ottimismo in casa UAE Teamper le condizioni di. Secondo lo staff della squadra emiratina, lo sloveno, che, ricordiamo, ha riportato domenica scorsa la frattura allo scafoide della mano sinistra a causa di una caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi, dovrebbe infatti tornare ad allenarsi con la squadra già da, così da potersi poi preparare al meglio per il Tour de France 2023. “Pensiamo che ci sia davvero tanto tempo da qui all’1 luglio, il giorno della partenza del Tour de France 2023 – ha dichiarato il general manager dell’UAE TeamJoxean Fernandez Matxin (fonte: Het Laatste Nieuws) – Adessosi sta prendendo tre settimane di riposo”. Matxin ha poi spiegato come cambia il programma didopo ...

