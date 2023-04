In un'intervista a Vanity Fair del 2019,aveva spiegato di aver speso tutti i suoi ... In quell'occasione era finita sul mercato un'altra, un superattico sempre sulla Cassia. È l'...Poi subito puntualizza: lei unala ha. "Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico " , precisa. Tags:cicciolinacasa gossip ilonastaller ilonastallercasa sifb ...Si tratta delladove la Staller ha vissuto per anni, teatro di numerose scene di pellicole ... In mezzo alla vicenda c'è l'Agenzia delle Entrate, come ha raccontatoal quotidiano: 'La ...

Cicciolina, la casa usata per diversi film all’asta: «Ho avuto debiti ma vivo in un attico, non vi preoccupate ilmessaggero.it

Ilona Staller sta attraversando una forte crisi economica, al punto da non riuscire a ripagare i debiti. “Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare” ha raccontato ...Cicciolina al verde. Ilona Staller ha annunciato in un'intervista a Il Messaggero di aver deciso di mettere all’asta il suo storico appartamento sulla Cassia, utilizzato anche come set per alcuni film ...