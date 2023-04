Ciambelle golose ma dietetiche con farina d’avena | mele e noci! No cottura | No farina!

(Di giovedì 27 aprile 2023) Diciamoci la verità: anche se siamo a dieta o dobbiamo seguire un’alimentazione abbastanza rigida rinunciare a un buon dolce è impossibile. Per questo, qui di seguito, potrai scoprire la ricetta dei biscotti allacone noci senza zucchero. Ebbene sì! Senza il più piccolo granello di zucchero realizzeremo una ricetta semplice in brevissimo tempo. Questi piccoli biscotti soddisferanno la tua voglia di dolcezza senza dover commettere alcun peccato di gola. Gli ingredienti utili per portare a termine questa ricetta sono: 70 ml di succo di30 gr disecche 100 gr di noci 2 cucchiai di sciroppo oppure di miele 1 cucchiaino di cannella 50 gr di fiocchie prepariamo insieme questi biscotti rigorosamente senza zucchero! Saranno una delizia per il ...

