Christina Ashten Gourkani | modella di OnlyFans sosia di Kim Kardashian | è morta a 34 anni

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si è spenta a soli 34, influencer edi, conosciuta per la forte somiglianza con Kim. Il 20 aprile 2023 la giovane stella del web è stata colpita da un infarto dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico. La notizia del decesso è stata diffusa dalla famiglia con un post pubblicato su Instagram in cui hanno annunciato l’avvio di una raccolta fondi per celebrare i funerali della ragazza. “È con profondo dolore e il cuore spezzato che dobbiamo condividere la morte sconvolgente, sfortunata e inaspettata della nostra amata figlia e sorellaGourkan”, commentano i genitori, ancora sotto shock. Secondo quanto riportato dal comunicato rilasciato sulla pagina ...

