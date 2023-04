Christillin | «Juventus? La situazione è un po’ preoccupante»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Evelina, nota tifosa dellae membro UEFA e FIFA, ha parlato a Radio 1 del momento dei bianconeri Evelina, nota tifosa dellae membro UEFA e FIFA, ha parlato a Radio 1. PAROLE – «Purtroppo l’ho vista ieri sera, abbiamo fatto un gol e quattro sconfitte in sei partite, laè un po’. Quest’anno poi non c’erano tanti obiettivi, la coppa Italia è andata, per fortuna c’è ancora la semifinale di Europa League. Allegri negli spogliatoi? Non è stato carinissimo, si vede gli sono saltati i nervi. Io l’anno prossimo comunque lo confermerei. Le ultime partite sono state pessime, ma ha tenuto la barra dritta per tutto il campionato sapendo che hai 15 punti di penalizzazione. Non era facile né scontato».