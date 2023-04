Chip | sprofonda Samsung | utile netto -87% Giù anche STMicroelectronics nonostante i buoni conti

Così Samsung fa registrare il risultato peggiore degli ultimi 14 anni, mentre STMicroelectronics (con un business maggiormente legato aiper il settore dell'automotive) cresce oltre le stime. I ...STMsul Ftse Mib Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo di oltre ...debolezza relativa rispetto al Ftse Mib e occupa l'ultima posizione nel paniere delle blue, ...... e dominando con il 46% di market share globalmente, merito anche del successo degli iPad con... Offerte Specialiil prezzo dell'iPad Pro M2 da 11 da 2 TB , sconto da 700! 28 Feb 2023 ...

Chip, sprofonda Samsung: utile operativo -95%. Sopra le attese STMicroelectronics Il Sole 24 ORE

Di Alessandro Albano Investing.com - STMicroelectronics (BIT:STMMI) sprofonda in Borsa insieme a Tenaris (BIT:TENR) dopo una trimestrale che non ha convinto del tutto il mercato, sebbene con utili sup ...Per l’azienda coreana peggior risultato degli ultimi 14 anni: fatturato trimestrale giù del 18%. Bene l’azienda italo-francese grazie all’automotive ...