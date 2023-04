Chiese di rimuovere Relatrice Onu italiana sulla Palestina | accademici e associazioni contro Terzi Fdi | ‘Attacca chi denuncia crimini Israele’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Rimuovete laspeciale dell’Onusituazione dei diritti umani nel territorio Palestinese occupato”. La richiesta arriva direttamente dal senatore di Fratelli d’Italia ed ex ministro degli esteri del governo Monti, Giuliodi Sant’Agata, ed è rivolta al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al quale, in una lettera, il parlamentare chiede una presa di posizione sull’avvocataalle Nazioni Unite Francesca Albanese. La special rapporteur è nuovamente al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni relative ai recenti attacchi che si sono verificati in Israele in cui è morto anche un cittadino italiano, Alessandro Parini. Albanese ha spiegato in un post su Twitter che “Israele ha il diritto di difendersi, ma non può farvi appello quando si tratta delle persone che opprime/di cui colonizza ...