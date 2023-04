Chiara Ferragni | gioielli preziosi e seno in trasparenza ma la rete non gradisce

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nuova serie di scatti sensuali pere, di conseguenza, nuova polemica. Non c’è post dell’influencer che non attiri qualche malelingua ma il livello di cattiverie è proporzionale alla quantità di pelle esposta. Nel suo ultimo slideshow lasponsorizzama viene attaccata per ilnudo. Quanto costano i? Oro e diamanti per“Shining in Dior today”:fa sapere ai follower di brillare con idella collezione Gem Dior della maison francese. La linea, che coniuga semplicità ed eleganza, colpisce per le sue linee grafiche e le forme astratte. Ma non fatevi ingannare dal design minimalista perché questicostano tantissimo. 7.100 ...