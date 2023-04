Chi è Massimo Gandolfini | il leader del Family day nuovo consulente antidroga del governo | «Droghe leggere? Non esistono»

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 aprile 2023)della manifestazione ultra-conservatriceDay, sarà ildelMeloni al Dipartimento per le politiche. A rivelarlo è lui stesso, in una telefonata all’Ansa. Per quanto riguarda il lavoro che è stato a chiamato a svolgere,promette che la sua azione «si muoverà su tre fronti: il contrasto incondizionato alla droga, l’informazione capillare nelle scuole, la prevenzione e repressione dove è necessario». Una scelta, quella di, che sembra presagire una politica di tolleranza zero da parte delin materia die sostanze psicoattive. «Sono sempre stato contrario a ogni tentativo di ...