Chi è Alessandra D’Aguanno di Affari tuoi | la campionessa bullizzata alle medie

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 27 aprile 2023)Forlini è la nuovadi, ha vinto 75mila euro e ha deciso di dedicare il suo successo ai compagni di scuola che per anni l’hanno. La ragazza è nata nel 1999 a Pignataro Interamna nel sud di Frosinone, ha tre sorelle, è laureata, non è fidanzata e dai suoi profili social si impegna a dare messaggi di body positivity, proprio in virtù del bullismo subito.si è laureata a pieni voti presso l’Università degli Studi di Cassino in Servizi Sociali. Tra le altre cose che sappiamo sulla ragazza è che aveva uno splendido rapporto con la nonna con la quale avrebbe dovuto partecipare al programma. La dolce signora però è venuta a mancare due mesi prima della chiamata ad ...