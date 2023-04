(Di giovedì 27 aprile 2023) Frank Zappa, il Sommo, ci ha lasciato musica infinita e alcune intuizioni memorabili, una era la Grande Nota, che tutte le contiene, un’altra la continuità concettuale che sarebbe a dire l’inevitabile unione del tutto col tutto, a dimensione artistica e dunque esistenziale. Tutto si lega e si riprende, si condiziona, non è isolabile e anche nel Pd tutto è inestricabile nel segno delle cazzate: Rula “Lula” Jebreal, a bordo del vestito griffato Valentino, può sospirare di sollievo: nessuno attenta alla sicurezza di Elly, se non se stessa: ogni giorno una cucchiaiata di concetti a Chicchio, nel senso della consulente ai colori. La zarina sardina piddina, proprio così, ha una che le cura i colori, le foggie, insomma il look in funzione del contesto: alla manifestazione per Cospito va bene l’eskimo e il tascapane sbrindellato con l’erba buena, da Fabio Fazio meglio ...

Che ridere Schlein col personal shopper da 300 euro l'ora Nicola Porro

