Che cos’è e cosa pensa il think tank Grotius che premierà Giorgia Meloni

(Di giovedì 27 aprile 2023) Business, geopolitica, difesa, migranti e anche il tempo di un premio. Domaniriceverà a Londra il premioda un importantedi politica estera, il centro studi Policy Exchange. Il premio è statoto per onorare “posizioni in difesa dell’ordinamento internazionale basato sul diritto”, e nasce in memoria del giurista del Seicento olandese Hugo, primo fautore della dottrina sul libero transito pacifico in acque internazionali e codificatore del diritto pubblico e privato internazionale. Prima diè stato assegnato al primo ministro australiano Scott Morrison nel 2020, per la forte opposizione del suo governo alle interferenze del Partito Comunista Cinese nella vita democratica ...