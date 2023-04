Che “capra” quel partigiano

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non dare la mano a Vittorio Sgarbi nelle vesti di sindaco non è reato, certo. È soltanto stupido. La vera immagine del 25 aprile appena concluso èla del presidente dell’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani di Viterbo, che si rifiuta di dare la mano a Vittorio Sgarbi. Dico a Vittorio Sgarbi, cioè a un istrione libertario-libertino che da una vita si batte per le cause più strane e a volte più perse di ogni colore, genere e grado. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-13.mp4 Sgarbi, verrebbe da dire, non è di nessuno. È un patrimonio, non dico dell’umanità, ma certamente della nostra comunità, con il quale a turno tutti noi che in qualche modo li giriamo intorno, abbiamo almeno una volta litigato e tante altre condiviso e ammirato i suoi colpi di geni. E allora perché non stringergli la mano? Le risposte potrebbero essere tante ma una ...