Champions League | Milan-Inter in tv in chiaro | la decisione dell’Agcom

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA – La semifinale di andata dicon il derbyesedel 10 maggio deve essere trasmessa in, in modo da risultare visibile gratuitamente a tutti gli italiani. Ad affermarlo è l’AgCom che in una nota ricorda che “sulla base dell’articolo 33 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale”. La delibera ‘Lista eventi’ “comprende, fra gli eventi di cui è assicurata la trasmissione in, anche la finale e le ...

Lo si è visto, sentito, nelle parole di Luciano Spalletti dopo l'eliminazione del Napoli incontro il Milan. E prima di lui lo si è scorto in altre centinaia e centinaia di casi. Il ...Il Real Madrid recupera Alaba e Mendy: due figure chiave per la semifinale dicontro il Manchester City Il Real Madrid al lavoro in vista della semifinale dicontro il Manchester City e Carlo Ancelotti recupera pedine importanti. Come riportato ...Le bianconere hanno comunque un obiettivo, ovvero blindare il secondo posto e la qualificazione alla prossima. Le ragazze di coach Montemurro scenderanno in campo domenica in ...

Pessina e compagni saranno di scena a La Spezia contro gli aquilotti affamati di punti salvezza. Il tecnico – ex di turno come il capitano biancorosso – sprona i suoi: “Non so dove possiamo arrivare, ...jerry-springer, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: jerry-springer. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.