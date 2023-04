Champions League | Milan-Inter in tv in chiaro | la decisione Agcom

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - La semifinale di andata dicon il derbyesedel 10 maggio deve essere trasmessa in, in modo da risultare visibile gratuitamente a tutti gli italiani. Ad affermarlo è l'che in una nota ricorda che "sulla base dell'articolo 33 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale". La delibera 'Lista eventi' "comprende, fra gli eventi di cui è assicurata la trasmissione in ...

Non solo il match di ritorno, ma anche la partita di andata della semifinale ditra Inter e Milan (in programma il 10 maggio ) dev'essere trasmessa in chiaro. A chiarirlo è l' Autorità garante per le comunicazioni che in una nota precisa che cita l' articolo 33 ...11.56,Agcom: Milan - Inter in chiaro La semifinale ditra Milan e Inter in programma dal 9/5 deve essere trasmessa in chiaro. Lo fa sapere Agcom , l'Autorità Garante delle telecomunicazioni, in una nota. Sulla base dell'articolo 33 del ...... per poi prendersela con la sua squadra e spronarla ad arrivare davanti all'Inter in campionato per tenerla fuori dalla prossima. Juventus, gli insulti di Allegri ai dirigenti dell'...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza ha detto la sua sull'importantissima gara tra Roma e Milan che nel suo pezzo ha definito come ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) – La semifinale di andata di Champions League con il derby milanese Milan-Inter del 10 maggio deve essere trasmessa in chiaro, in modo da risultare visibile gratuitamente a t ...