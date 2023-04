Ceo Finnair | ingresso Nato Finlandia momento di svolta per tutti

(Di giovedì 27 aprile 2023) "Penso che questo sia unstorico per molti versi, e penso che nelle prossime decadi guarderemo indietro a questo, come a undinella storia della, e quindi ...

Così in merito all'ingresso nella Nato della Finlandia commenta ad askanews Topi Manner,didal primo gennaio 2019."L'ingresso nella Nato - afferma - è molto significativo per la ...Come spiega ad askanews Topi Manner,di."Uno dei capisaldi delle nostre nuove strategie è che abbiamo introdotto una rete geograficamente più bilanciata, quindi ci siamo orientati verso ...Spiega ad askanews Topi Manner,di. "Questo è ovviamente un grande anno per noi, celebriamo il nostro centenario, siamo la sesta compagnia aerea più antica del mondo e siamo molto ...

Helsinki, 27 apr. (askanews) - A lungo basata sul collegamento tra Europa e Asia attraverso la breve rotta settentrionale e l'utilizzo dello spazio aereo russo, la compagnia aerea finlandese Finnair h ...