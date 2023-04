Cent’anni di sua maestà Wembley

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Una volta, lì, era davvero tutta campagna. La campagna inglese, verde intensa di pioggia e di umido, disordinata e intatta. Almeno fino al 1792, quando Richard Page, grande proprietario terriero, decise di trasformare i suoi possedimenti a nordovest di Londra, contea del Middlesex, in una serie di giardini e boschi curati, in modo che la dimora di famiglia non fosse più solo un bell’edificio al centro di un grazioso nulla, ma il cuore di un’area esteticamente gradevole. Ci pensò uno specialista autodidatta, Humphry Repton e, dopo un po’ l’intero, enorme complesso, ‘parco’ secondo l’accezione moderna, si chiamòPark: derivazione dal nome originario, Wemba Lea, ‘radura della famiglia Wemba’, diventato poi Wembly che è tra l’altro l’unico modo corretto di pronunciare tuttora stadio e quartiere: la seconda ‘e’ dila mettono solo gli ...