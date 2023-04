Celebre attore di Breaking Bad nel cast di The Bear 2 | i dettagli

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 aprile 2023) Theha esordito nel 2022. La serie tv, fin dalle prime puntate, è riuscita a colpire nel segno. Il successo ottenuto ha permesso ai produttori di rinnovarla per una seconda stagione. Di recente, è emersa una novità che non potrà fare a meno di entusiasmare i fan diBad e Better Call Saul. Al, dove spicca Jeremy Allen White, si aggiungerà un. Si tratta di Bob Odenkirk, ripresosi completamente dal malore avuto sul set. È conosciuto principalmente per aver dato il volto all’avvocato Saul Goodman. Al momento, non si conoscono isul suo ruolo. Potrebbe rimanere per poco tempo all’interno del titolo o avere un peso maggiore. Si ricorda che i primi otto episodi di Thesono disponibili sulla piattaforma di Disney+. Per accedere ...