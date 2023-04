Cede cocaina a un 73enne | arrestato pusher a Napoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri del nucleo operativo diVomero hannoper spaccio di droga F. M., 39enne dei Quartieri Spagnoli. Il 39enne è stato sorpreso in via Santa Teresa degli Scalzi mentreva una dose dia unnapoletano, poi segnalato alla Prefettura. Nella tasca del giubbino, il 39enne nascondeva 165 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 39enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

