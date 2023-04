Cdm non modifica Def | solo relazione sullo scostamento di bilancio

Il nuovo voto si rende necessario dopo che nell'aula della cameraè stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti sulla relazione sullo scostamento, approvata invece da palazzo madama. ...Siamo preoccupatissimi, sono incapaci di approvare l'atto che porta all'approvazione del Def,ci sono precedenti, si tornerà inper una nuova relazione al Def - prosegue Braga -mi pare ...Def, il governo va sotto di 6 voti alla Camera e scatta und'urgenza. Il ministro dell'Economia spiega: "Nessun problema politico, i deputati osanno osi rendono conto". Ma cosa successo davvero Giorgetti promette anche più fringe benefit per i ...

Risoluzione respinta per 6 voti. Applausi dell’opposizione in Aula, il Pd: “Dato politico clamoroso”. M5S: “Meloni vada subito al Quirinale”. Nuovo Cdm alle 18.30 Roma, 27 apr. Maggioranza sotto alla ...ROMA – La maggioranza è finita sotto alla Camera sul Def. Non è passata la risoluzione del centrodestra sullo scostamento di bilancio: servivano almeno 201 voti a favore, ne sono arrivati soltanto 195 ...