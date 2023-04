Cav ricoverato? Ronzulli gela l' inviato di Tagadà | bastano 4 pesantissime parole

(Di giovedì 27 aprile 2023) Luca Sappino ha intercettato Licianei pressi del Senato e le ha rivolto una serie di domande, non solo politiche. L'di- la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella - ha chiesto su suggerimento dello studio notizie riguardanti le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. I giorni più difficili sembrano essere alle spalle, ma il leader di Forza Italia è sempreal San Raffaele di Milano. “Io mi attengo ai bollettini medici - ha dichiarato la- il presidente, come ha detto il professor Zangrillo, sta migliorando sempre di più, quindi il suo miglioramento è costante. Detto questo, ho scelto una via ufficiale e continuo a mantenerla”. Inoltre laha citato l'evento di Forza Italia che si svolgerà a Milano il 5 e il 6 ...

Mentre Silvio Berlusconi è ancoraal San Raffaele di Milano , qualcuno ha cercato di introdursi all'interno della sua villa ... La devozione di Marta: 23 giorni sempre al fianco del... Giovanni Arruzzolo, Andrea Orsini, Francesco Maria Rubano, Gloria Saccani Jotti, Fabrizio Sala, Luca Squeri, la compagna delMarta Fascina (rimasta al fianco di Berlusconial San ...Tre settimane fa Berlusconi è statoper un'infezione polmonare, complicazione di una leucemia cronica per cui è in cura da anni. Dopo dodici giorni in terapia intensiva è stato trasferito ...

Silvio Berlusconi resta ricoverato all’ospedale San Raffaele: come sta il Cavaliere, parla la figlia Marina Virgilio Notizie

La compagna dell'ex premier ha scelto di vivere al San Raffaele dove il Cav è ricoverato da tre settimane per stargli il più vicino possibile in un momento delicato ...Continua il cauto ottimismo dei medici per la ripresa di Silvio Berlusconi, definita "ottimale e convincente" per quanto riguarda la "ripresa delle funzionalità d'organo" ...