Catcalling | condannati a un mese di carcere tre militari a Milano per le molestie verbali rivolte per strada a una 19enne

a un mese di carcere tre militari a Milano per le molestie verbali a una 19enne. Sono stati, infatti,a un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione, tre ...a un mese di carcere tre militari a Milano per le molestie verbali a una 19enne. Sono stati, infatti,a un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione, tre ...

Catcalling, condannati a Milano tre militari TGCOM

Sono stati condannati a un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione, tre giovani imputati in uno dei primi processi celebrati in Italia per catcalling, ossia molestie verbali rivolte per strad ...Milano, i tre militari, addetti all'operazione Strade sicure, avrebbero preso di mira una ragazza con frasi pesanti e insulti ripetuti. La difesa ha annunciato ricorso ...