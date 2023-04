Catcalling | condannati a Milano tre militari

Leggi Anche Molestie verbali, due militari rischiano il processo a Milano Leggi Anche Milano, '': due militari a processo per molestie - La loro difesa: erano semplici complimenti La vicenda Quel pomeriggio del marzo 2021, i tre militari, addetti all'operazione 'Strade sicure', si ...Milano,tre militari dell'esercito perSecondo quanto riferisce l'ANSA, sono statia un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione, tre giovani imputati in uno dei primi ...Sono statia un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione, tre giovani imputati in uno dei primi processi celebrati in Italia per, ossia molestie verbali rivolte per strada o in un ...

Catcalling, condannati tre militari: un mese di carcere per molestie verbali a 19enne IL GIORNO

Condannati ad un mese di carcere (secondo la ricostruzione dei fatti) perché, nel marzo 2021, utilizzarono espressioni pesanti e insulti ripetuti nei confronti di una ragazza di 19 anni ...Condanna ad un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione per i tre giovani imputati in uno dei primi processi in Italia per catcalling, cioè le molestie verbali rivolte ad un soggetto per strad ...