Si chiude con un'archiviazione l'inchiesta sul, ossia la presunta trattativa, avvenuta all'hotel di Mosca con un incontro del 18 ottobre 2018, tra il presidente dell'associazione Lombardia Russia Gianluca Savoini, l'avvocato Gianluca ...Si chiude con un'archiviazione l'inchiesta sul, ossia la presunta trattativa, avvenuta all'hotel di Mosca con un incontro del 18 ottobre 2018, tra il presidente dell'associazione LombardiaRussia Gianluca Savoini, l'avvocato Gianluca ...1' DI LETTURA MILANO " Si chiude con un'archiviazione l'inchiesta sul, ossia la presunta trattativa, avvenuta all'hotel di Mosca con un incontro del 18 ottobre 2018, tra il presidente dell'associazione LombardiaRussia Gianluca Savoini, l'avvocato Gianluca ...

Caso Metropol, archiviata l'inchiesta sui fondi russi alla Lega La Repubblica

L’inchiesta sul caso Metropol si chiude con l’archiviazione. La Gip di Milano ha infatti accolto la richieste dei pm milanesi sulle indagini dei presunti fondi russi alla Lega. “Adesso aspettiamo le ...Accolta la richiesta di archiviazione per Gianluca Savoini, Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, indagati per corruzione internazionale per l'incontro sulla presunta trattativa con tre intermediari ...