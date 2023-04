Caso D’Onofrio | cancellata l’inibizione per Trentalange

(Di giovedì 27 aprile 2023) La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto il ricorso dell’ex presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Alfredo, annullando la decisione di primo grado., deferito lo scorso 20 gennaio in merito alla vicenda riguardante l’ex procuratore nazionale dell’AIA Rosario, lo scorso 17 marzo era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... Leonardo Salerno (38 anni, di Fasano); VitoSalerno (60 ... Dai capi'imputazione si può evincere il ruolo dei personaggi ... Ma il gip che si è occupato delin questione e che ha spiccato ...... però, al termine di processi " celebrati in unin primo ... Più precisamente, il 17 novembre 2021 la Corte'Assise'Appello di ... e quello di Domenico Di Leo, ucciso a Sant'il 12 luglio ...... neldel progetto 5G Audiovisivo ha trovato applicazione in ... con la consapevolezza che i suoi ambiti'uso sono già oggi ... Mauro, Head of Innovation&Research della Direzione Technology ...