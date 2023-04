Caso Blanco a Sanremo | Amadeus sentito dalla Digos

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il cantante aveva fatto scalpore con la sua reazione sul palco dell’Ariston Stando a quanto riportano le principali agenzie di stampa, lunedì scorso, conduttore e direttore artistico delle ultime edizioni diè statoa Milano. Il motivo? Per ildel danneggiamento degli arredi floreali da parte dell’artista Riccardo Fabbriconi, alias, durante il festival di2023 di cuiera conduttore e direttore artistico. A confermarlo poi anche la questura di Milano. Secondo indiscrezioni giornalistiche, che vive a Milano, è stato, su delega della procura della Repubblica di Imperia che indaga sul, come persona ...

Sanremo 2023: Amadeus sentito dalla Digos a Milano per il caso Blanco Agenzia ANSA

