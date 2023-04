Casa circondariale di Benevento | Sinappe | “Ancora una notte di follia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Sembra non arrestarsi l’escalation di eventi critici che ultimamente stanno caratterizzando ladi. Un detenuto, nel cuore della, ha dato fuoco alla propria camera di pernotto; in un attimo una coltre di fumo nero ha reso l’aria irrespirabile, tanto da rendere necessaria l’evacuazione dell’intera sezione G1 A darne notizia è il Delegato Provinciale del Si.N.A.P.Pe Salvatore Iannella, intervenuto in prima persona ed ha così commenta l’accaduto. “Le fiamme si erano propagate ovunque, con l’ausilio degli estintori, l’incendio è stato domato e tutti i detenuti presenti evacuati presso il punto di raccolta!”. Il tempestivo intervento del personale in servizio, ha impedito il verificarsi di conseguenze nefaste. Il Coordinatore Nazionale ...