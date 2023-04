Carpool Karaoke | addio all’amato format di James Corden

... un mese fa, Bad Bunny, è ospite al format****del comico e conduttore James Corden. Durante il tragitto intonano i suoi più grandi successi ma non si lasciano scappare l'occasione di ...Un'ultima puntata con una regina alla guida. Adele ha accompagnato James Corden durante il finalone del mitico, regalando autentiche perle canore. La popstar, che ha vinto un Oscar, diversi Grammy e un Emmy, con un solo Tony farebbe suo il mitico EGOT, ma a suo dire tutto ciò non diventerà mai ...È in arrivo su Apple TV Plus una nuova stagione, la sesta, di: The Series : l'appuntamento è fissato al 23 giugno. Tra gli ospiti già confermati figurano: Alanis Morissette Avril Lavigne Cedric The Entertainer Sheryl Lee Ralph Lea Michele Alan ...

Quello con Adele è stato l’ultimo Carpool Karaoke, chiude il programma Late Late Show di James Corden e, con lui, una delle rubriche più apprezzate ...The comedian says goodbye to ‘The Late Late Show’ with an epic ‘Carpool Karaoke’ that capped his digital-first mentality.