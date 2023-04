Carolina Stramare senza maglietta | spettacolo devastante | il davanzale implode – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 27 aprile 2023)ha pubblicato in rete un’immagine impressionante in cui ha messo in mostra il suoda urlo:maglia è irreale.è una delle modelle più belle d’Italia: la nativa di Genova, non a caso, ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2019. La ligure si è poi avvicinata al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.