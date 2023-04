(Di giovedì 27 aprile 2023)non beve, non fuma, non litiga sul lavoro e nemmeno a casa. E mentre da domani tornerà in tv su Rai 1 con “I migliori anni” dice oggi in un’intervista a Repubblica che è così per una sua scelta precisa: «Ho capito le priorità nella vita. Sarei ingrato se perdessi tempo a litigare». Nel colloquio con Silvia Fumarola dice che il suo ultimo programma «ce lo siamo inventato col mio gruppo di lavoro quando c’era tanta voglia di ricordare, non c’erano fermenti musicali, molti locali facevano serate a tema anni 70 e 80». Sul suo futuro fa sapere che il contratto con la Rai scade a giugno: «Se lo rinnoverò per altri due anni, nel 2025 saranno 40 anni in Rai.legato al servizio pubblico». La Rai Il conduttore non sembra avere dubbi sul futuro: «Se un matrimonio va bene perché cambiare? Ci si siede a tavolino, ho solo il ...

...per il migliore testo è andato alla canzone 'Lu concerto de la pace' interpretata da Paolo... E, ancora, il premio alla memoria diCorniolo (scelto dalla sala stampa) è andato alla canzone ...non beve, non fuma, non litiga sul lavoro e nemmeno a casa. E mentre da domani tornerà in tv su Rai 1 con "I migliori anni" dice oggi in un'intervista a Repubblica che è così per una sua ...Prima la gavetta locale, poi le chiamate nazionali: Pippo Baudo e "Fantastico", Pingitore al "Bagaglino",a "Tale e Quale Show". Com'era e com'è diventata la satira in questi anni "In ...

Carlo Conti e le trasgressioni: «In discoteca bevevo acqua, mai una canna. Però mi sono sposato!» Open

Eugenia Di Giandomenico è una delle più giovani candidate a Teramo a sostegno di Carlo Antonetti sindaco. E' una ragazza che ha deciso di mettersi in gioco "dopo aver vissuto fuori, aver studiato fuor ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...