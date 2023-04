Capelli da web star con la new Collection firmata GHD

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) GHD presenta la LIMITED EDITION2023 per chiome da webPrendendo ispirazione da splendidi tramonti e da un’estetica personale unica, ghd vi incoraggia a catturare il mood della golden hour quest’estate, con strumenti e hairlook in edizione limitata che danno vita alla sensazione di quella splendida luce soffusa: libera, senza filtri e radiosa senza alcun sforzo. La luce avvolgente della golden hour la rende un momento unico per realizzare dei contenuti, quindi non c’è da stupirsi che sia così popolare tra la Gen Z e il loro desiderio di uno stile di vita estetico, ed è per questo che ghd ha richiesto 4 content creators internazionali come volti della campagna. Girata nel cuore di Barcellona, con la partecipazione di Marissa Ren (USA), Lisa Marie Schiffner (Germania), Florence Robertson (Regno Unito) e Zoe Massenti (Italia), la campagna ...