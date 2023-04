Caos al pronto soccorso | medico allontanato | “Palpeggiava | insultava e minacciava le colleghe”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 aprile 2023) Bergamo. Strusciamenti, palpeggiamenti, insulti, minacce alle. “Si rifiutava persino di visitare i pazienti. In trent’anni di lavoro – assicura ai giudici un’infermiera – non mi era mai capitata una situazione simile”. Qualche indizio c’è, ma non è chiaro cosa abbia provocato la giornata di ordinaria follia di undi origine russa, all’epoca dei fatti in servizio aldell’ospedale di San Giovanni Bianco. Uno dei cosiddetti professionisti “a gettone”, reclutato tramite una cooperativa di Treviglio per coprire turni e servizi che altrimenti rischiavano di restare scoperti, complice la carenza di medici che affligge il sistema sanitario. I fatti risalgono al 1° settembre 2018. A distanza di quasi cinque anni, mercoledì mattina è iniziato in Corte d’Assise il processo che vede D.K. – queste le ...