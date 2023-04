Cane rivede l' ex della proprietaria e lo riconosce dopo oltre un anno e mezzo | il video è commovente

(Di giovedì 27 aprile 2023) Quando una coppia si divide, a soffrire non sono solo le due parti, ma anche gli animali domestici. Ne è la prova unsu TikTok , in cui unl'exsuae corre come se ...

Quando una coppia si divide, a soffrire non sono solo le due parti, ma anche gli animali domestici. Ne è la prova un video su TikTok , in cui unl'ex della sua proprietaria e corre come se volesse abbracciarlo, per fargli le feste. Un video commovente divenuto virale sul web . Elly Schlein, il look creato dalla personal shopper: ...Anche se il tempo e la distanza possono minare alcuni legami, l'amore di unper il suo padrone è sempre forte e duraturo.Non si incontravano da un anno e mezzo, ma tra la Golden retriever Gala e il ragazzo l'amore non è mai finito

Il cane rivede l'ex della proprietaria: la reazione commuove il web VIDEO Gazzetta del Sud

Quando una coppia si divide, a soffrire non sono solo le due parti, ma anche gli animali domestici. Ne è la prova un video su TikTok, in cui un ...Camila Perman stava passeggiando per strada con la sua cagnolina Golden Retriever, Gala, quando ha incontrato casualmente il suo ex fidanzato. Nonostante non ...